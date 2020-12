An Nguy khoe ảnh mang bầu bên cạnh người yêu đồng giới

Trưa 25.12.2020, trên fanpage có gần 4 triệu người theo dõi, nữ vlogger An Nguy gây chú ý khi chia sẻ ảnh đang mang bầu, chụp cùng người yêu đồng giới Alex. Chỉ sau ít phút chia sẻ, dòng trạng thái đã thu hút hơn 100.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận.

An Nguy khoe ảnh mai bầu bên cạnh người yêu đồng giới FBNV

Được biết, Alex và An Nguy quen biết nhau khi An Nguy còn học ở nước ngoài. Sau khi về nước, Alex luôn xuất hiện đồng hành cùng An Nguy. Thời điểm đó, nữ vlogger bắt đầu theo đuổi phong cách tomboy. Lí do họ bị nghi ngờ yêu nhau cũng từ đó mà ra. Thế nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng về chuyện tình cảm, chỉ thường xuyên đăng ảnh nhau trên trang cá nhân.