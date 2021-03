Bị nói lấn lướt Hòa Minzy khi song ca Văn Mai Hương 'đáp trả' cực chất

Liên tục nhiều ca khúc được thể hiện trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều này không mấy khó hiểu khi phần lớn nghệ sĩ tham gia chương trình đều là những giọng ca thực lực của làng nhạc Việt. Trong đó các bản mash-up do Hòa Minzy và Văn Mai Hương còn leo hẳn lên top 2 trending YouTube Việt Nam.

Màn song ca của hai nữ ca sĩ thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả

Bên cạnh giọng đầy ca nội lực của Hòa Minzy, nhiều khán giả cũng bất ngờ với sự thể hiện xuất thần của Văn Mai Hương trong ca khúc tiếng Anh Always remember us this way. Tuy nhiên, không ít khán giả để lại bình luận cho rằng trong bản mashup của cả hai, Văn Mai Hương có phần lấn lướt Hòa Minzy.

Ca sĩ Hòa Minzy Ca sĩ Văn Mai Hương

Nói về điều này, Văn Mai Hương chia sẻ: Thật ra tự bản thân mình hiểu mình là người như thế nào. Khán giả nào theo dõi Hương đều hiểu là Hương là người tham gia khá nhiều chương trình hát song ca. Hương là người luôn muốn nâng người hát cùng mình lên tại vì để mà Hương hát bằng 200% công lực của mình thì mọi thứ nó khác, tại vì khi hát bằng một người bạn diễn của mình thì Hương luôn luôn muốn cả hai người đều có phần trình diễn thăng hoa và hai người cùng đẩy nhau lên. Đấy mới gọi là song ca, còn nếu ta cố lấn lướt để át đi giọng hát của nhau thì đấy là phô trương rồi.

Giọng ca Cầu Hôn cũng tiết lộ để có màn trình diễn ăn ý đòi hỏi cả hai phải biết bè cho nhau, hỗ trợ đối phương ở những quãng giọng cần thiết và tất nhiên cũng có những lúc chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu nên lấy hơi ở đoạn nào.