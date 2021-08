Với Thức giấc, Da LAB kết hợp cùng một giọng nữ hoàn toàn mới mẻ - Nguyễn An An

Cũng trong lần giao lưu với khán giả Báo Thanh Niên , Da LAB lầy lội gọi điện troll An An với mục đích kêu gọi cô nàng gia nhập nhóm. Tất nhiên, điều kiện các thành viên đưa ra cũng khá tréo ngoe khi buộc An An phải đóng 500 triệu phí gia nhập nhóm. Nhận cuộc gọi bất ngờ từ Da LAB với những lời gợi ý “tốn tiền, An An sẽ phản ứng thế nào, chi tiết mời theo dõi video!