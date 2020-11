Dân mạng phẫn nộ hành động của GDucky, Dế Choắt và Wowy lên tiếng bảo vệ

Kết thúc mùa giải đầu tiên, bên cạnh những tranh cãi về việc ai mới xứng đáng cho vị trí quán quân thì hành động của GDucky ở phần cuối chương trình vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Không ít người cho rằng việc hùng hổ tiến về phía trước và hô to câu nói “When I say G, you say Ducky” của Á quân Rap Việt đã khiến nam rapper mất điểm với nhiều khán giả.