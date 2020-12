Doanh thu 'Người cần quên phải nhớ' khiêm tốn, đạo diễn Đức Thịnh viết 'tâm thư'

Ra mắt được vài ngày nhưng doanh thu Người cần quên phải nhớ vẫn đang ở mức khiếm tốn. Điều này đã khiến đạo diễn Đức Thịnh bức xúc trên trang cá nhân cho rằng bộ phim do anh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn hợp tác bị "chèn ép" về suất chiếu so với Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử của Thu Trang và bom tấn nước ngoài Wonder Woman 1984 công chiếu cùng thời điểm.