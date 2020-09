Sau 4 tháng tìm hiểu, cả hai đã quyết định đánh dấu cột mốc trong hành trình tìm hiểu nhau với việc phát hành MV This Way dành tặng khán giả. This Way cũng là biệt danh mà NoWay đặt cho Cara từ những ngày đầu quen nhau. Chính Cara đã tìm đến nhạc sĩ Khắc Hưng để hit-maker đình đám này sáng tác ca khúc dành riêng cho cô và anh chàng streamer NoWay.