Xuất hiện trong chương trình Showbiz thời Covid , giọng ca sinh năm 1996 chia sẻ thoải mái về hành trình tại The Heroes và những lý do khiến nam ca sĩ quyết định thâm gia chương trình này. Bá Vương thừa nhận so với 11 team còn lại, anh là một cái tên khá mới khi chỉ mới tham gia show thực tế The Debut vào năm 2018.