Hương Giang công khai 'khóa môi' bạn trai CEO sau 3 tháng hẹn hò

Hôm 18.9.2020, hình ảnh "khoá môi" nhau ngọt ngào của Hương Giang cùng bạn trai Matt Liu được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân đã khiến mạng xã hội "dậy sóng". Hương Giang viết: "Nếu chúng ta cùng nhau cố gắng thì sẽ chẳng có cuộc chia ly nào cả".

Trên trang cá nhân của mình, nam CEO cũng hồi đáp bạn gái một cách ngôn tình: "It’s pointless hiding our emotions to the world, memorable moments are meant to be shared" (Tạm dịch: Thật vô nghĩa nếu phải che giấu cảm xúc của chúng ta với thế giới, những khoảnh khắc đáng nhớ vốn là để sẻ chia).

HƯƠNG GIANG 'KHOÁ MÔI' bạn trai CEO trên du thuyền. Ảnh: Facebook nhân vật

Từ sau chương trình " Người ấy là ai ", Hương Giang cùng bạn trai Matt Liu trở thành cặp đôi được người hâm mộ cực kỳ quan tâm. Ngay khi bắt đầu, tình cảm của họ đã vướng không ít thị phi và trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng, thậm chí từng đối mặt với nghi án "đường ai nấy đi". Đến ngày 22.8.2020, cả hai tổ chức tiệc kỷ niệm 2 tháng bên nhau thay lời khẳng định cho tình cảm của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, giọng ca "Anh đang ở đâu đấy anh" và CEO người Singgapore đã quen nhau được 3 tháng. Cả hai thường xuyên khoe những bức ảnh thân mật trên mạng xã hội, cùng nhau đi đánh golf hay ăn tối lãng mạn với hội bạn thân.