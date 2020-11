Karik lên tiếng về hành động gây tranh cãi của GDucky khi công bố kết quả 'Rap Việt'

Đặc biệt, trong giây phút MC Trấn Thành xướng tên Dế Choắt, GDucky với đôi mắt đỏ hoe đã tiến về phía trước, hô to câu "When I say G, you say Ducky" (Khi tôi nói G, bạn hãy nói Ducky) để khuấy động khán giả gọi vang tên mình. Hành động của Á quân Rap Việt lập tức trở thành đề tài gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội . Nhiều người cho rằng việc này thể hiện thái độ không phục của DGucky khi không đoạt giải quán quân. Một số lại cho rằng có lẽ anh chàng muốn tự khích lệ chính mình.