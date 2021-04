Masew tiết lộ bất ngờ: “Chi Pu là nữ ca sĩ tôi thích làm việc chung nhất”

Masew tên thật là Lê Tuấn Anh, sinh năm 1996, quê gốc Quảng Ninh. Masew bắt đầu được chú ý kết hợp với Xesi ra mắt bản hit Túy âm vào năm 2017. Sản phẩm âm nhạc này ngay lập tức trở thành một "hiện tượng" và leo lên thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc lúc bấy giờ.

Masew tiếp tục gây ấn tượng khi là người đứng sau những bản hit đình đám như Truyền thái y (Ngô Kiến Huy), Đóa hoa hồng (Chi Pu), EX's Hate Me, Do For Love (B Ray – AMEE), Hai phút hơn (Pháo), Buồn của anh (Đạt G)…