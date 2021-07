Nguyễn Văn Chung đáp trả khi bị chỉ trích ham tiền giữa lùm xùm Nathan lee - Cao Thái Sơn

Anh cho biết: "Trong từng trường hợp chúng ta sẽ có những bài tính phù hợp. Bán độc quyền chúng ta sẽ có một cục tiền liền, còn nếu mình dám tự sản xuất thì giống như mình đang chơi một cái trò chơi đầu tư. Mình phải tốn tiền vào nó và phải đợi một thời gian, nếu nó thắng mình mới thu lại được. Nhưng nếu nó không thắng thì nó vẫn còn nằm ở đó, đó là giá trị về tài sản của mình".

Nhạc sĩ “Nhật ký của mẹ” chia sẻ: “Thật sự, tôi rất trân trọng Cao Thái Sơn và các ca sĩ khác khi đã thể hiện những bài hát của tôi rất thành công. Ở trong nghề này, tất cả mọi người tôi đều coi như là đồng nghiệp, đều là anh em, bạn bè thân thiết. Tôi quý trọng thì quý trọng thật, cái tình có cái tình, nhưng cái lý thì phải có cái lý.

Tôi bán ca khúc cho Nathan Lee vì trong thời gian này tôi cần tiền để làm chuyện khác. Những bài hát này đã hết hạn độc quyền từ rất lâu, và nó đã cách đây hơn 10 năm, tôi cũng đang rất muốn làm lại những bài hát đó với một phiên bản mới. Đây là mục tiêu gần nhất của tôi khi muốn làm sống lại những bài hát hit của mình từ trước đến giờ.

Tôi cần tiền để tái đầu tư và in bộ sách 300 bài hát thiếu nhi . Bộ sách này tôi đã muốn in 2 năm nay nhưng không được vì tôi xin tài trợ không có, do khó khăn về bệnh dịch”.