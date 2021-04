Tối 1.4.2021, Only C chính thức trở lại bằng MV Có lẽ anh chưa từng . Sau hai năm vắng bóng, khán giả vẫn dành nhiều lời khen cho sự trở lại của Only C. Không ít người còn để lại bình luận cho rằng “nhạc ủ càng lâu thì càng hay”.