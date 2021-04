Only C tiết lộ lý do ở ẩn suốt 2 năm: “Tôi không sợ khán giả quên mình”

Only C là cái tên từng gây sốt với nhiều bản hit, trong đó ca khúc Anh không đòi quà phủ sóng khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, trở thành câu cửa miệng của nhiều bạn trẻ vào thời điểm mới ra mắt. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Only C vắng bóng khỏi thị trường Vpop. cho tới đầu tháng 4.2021, nam ca sĩ mới chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có lẽ anh chưa từng.

Tâm sự về chuyện vắng bóng trong suốt thời gian dài, Only C thú nhận 2 năm là khoảng thời gian để nhìn lại bản thân.

“Mình làm nhiều quá không có thời gian nghỉ, mình phải nhìn nhận lại mình, mình nên nghỉ ngơi và trau dồi thêm những kiến thức ở ngoài. Và bỗng dưng năm vừa rồi nhiều nghệ sĩ thành công quá và họ cho mình thêm năng lượng và mình thấy kể cả có dịch thì các bạn đó vẫn cống hiến nghĩa là họ hy sinh nhiều hơn mình. Thì điều đó là thứ thôi thúc mình tiêp tục làm nhạc và ra sản phẩm mới

Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo

Rapper Karik

Khi được MC đặt vấn đề liệu có sợ bị khán giả quên do nghỉ làm nhạc quá lâu, Only C khẳng định anh chưa từng nghĩ đến điều đó. “Tại sao phải sợ? Duyên của tổ nghiệp cho mình được bao nhiêu thì mình hưởng thôi. Mình làm việc vì đam mê, mình làm việc vì phải làm việc còn nếu không làm thì mình sẽ chây lười, mình không có sản phẩm, không có sự cống hiến và mình sẽ thụt lùi”.