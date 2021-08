Only C nói về tình bạn với Karik: “Hợp thì không, nhưng chúng tôi đồng quan điểm về ước mơ“

Only C và Karik là một trong những “cặp bài trùng” trong thị trường âm nhạc Việt Nam khi những sản phẩm chung của cả hai luôn tạo được tiếng vang và để lại dấu ấn trong lòng công chúng như: Có lẽ anh chưa từng, Yêu đơn phương, Quan trọng là thần thái… và nổi bật nhất là “cú hít” Anh không đòi quà.

Không chỉ là một đồng nghiệp ăn ý trong âm nhạc, Only C và Karik còn là bạn thân, thấu hiểu nhau về những khía cạnh khác của cuộc sống.

Only C chia sẻ: “Karik là một trong những người bạn rất thân, không những làm việc cùng nhau, chúng tôi còn đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau… Thật ra, hợp thì không hẳn, nhưng chúng tôi chia sẻ được quan điểm về cuộc sống, về âm nhạc và đồng quan điểm về ước mơ của nhau, thấu hiểu nhau”.

Nói về cơ duyên kết hợp tạo nên MV đình đám Anh không đòi quà, Only C tiết lộ: “Lúc Only C viết ca khúc Anh không đòi quà là để làm chơi thôi, chứ không có ý định là làm thật đâu.

Tôi nhớ là tôi viết bài hát này trong một cái pool-party, rồi mình đem giai điệu đó rủ Karik làm chung vì nếu bán bài hát này lúc đó thì… ai đâu mà mua! Không ai dám hát cái nhạc đó hết. Karik rất thích “Ừ. Vui quá. Làm đi! Anh em mình đâu có mất gì đâu.

Vô tình ca khúc đấy lại trở thành một bước đệm cho sự nghiệp sau này của cả 2 anh em”.