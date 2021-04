Only C kể tật xấu của Karik, lộ chuyện từng bị block facebook cả tháng

Only C và Karik là đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai từng kết hợp trong một số dự án âm nhạc như: Anh không đòi quà hay Quan trọng là thần thái. Đáng nói, những ca khúc này đều làm mưa làm gió, “oanh tạc” các bảng xếp hạng âm nhạc ở thời điểm mới ra mắt. Mới đây nhất, cả hai vừa có màn kết hợp ăn ý trong ca khúc Có lẽ anh chưa từng .Ca khúc là bản ballad tự sự ngọt ngào, đem đến cảm giác trưởng thành hơn trong âm nhạc của cả hai.

Kết hợp cùng nhau từ những ngày đầu vào nghề, đến hay cả Karik và Only C đều gặt hái được nhiều thành công trong âm nhạc. Tại chương trình Hot trend, Only C chia sẻ nhiều về người bạn thân thiết. Anh thú nhận Karik là người hay giận, thậm chí không ít lần còn bị Karik block facebook.