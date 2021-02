Chỉ sau 1 tháng từ lúc ra mắt MV đầu tiên với vai trò ca sĩ, Phí Phương Anh tiếp tục trình làng sản phẩm mới nhất mang tên Cánh bướm dối gian vào tối 7.2.2021. Ngay từ khi nhá hàng poster và teaser, ca khúc đã nhận được nhiều sự chú ý và tranh cãi khi nội dung được cho là nhắm đến ViruSs. Đến khi MV chính thức ra mắt, khán giả lại chỉ ra nhiều điểm tương đồng của bài hát này với các bản hit Kpop, cụ thể là: Bboom Bboom của Momoland, How you like that của BlackPink, Candy Pop của Twice , Icy của Itzy , Okey Dokey của Mino và Zico...