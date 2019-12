“Mình từng nhìn thấy mặt Jsol và tên bài Giá như em nhìn lại trên top trending của YouTube nhưng đã nhẹ nhàng lướt qua. Còn về sự kết hợp với Jsol lần này thì do em quen với đạo diễn của MV này và anh ấy mời em vào đóng thì em ok thôi. Khi em đọc kịch bản thì em thấy khá là hay đọc vui vui nên em ok liền,” Hậu Hoàng chia sẻ.