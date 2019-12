Thái Trinh nói về 'người cũ' trong MV 'Ai sẽ thay em yêu lại anh'

Ngoài bạn thân học cùng trường - Cris Phan, MV còn có sự góp mặt của Samuel An, chàng trai Việt Kiều Thuỵ Sĩ đẹp như tranh vẽ từng tham gia The Voice và cô gái Hà Nội cá tính Bùi Linh Chi The Face.