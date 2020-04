“Thánh thả thính” Han Sara liên tục gạ cưới Lực Trần

Trở lại đường đua Vpop trong thời điểm dịch bệnh covid-19 diễn ra, Han Sara sinh năm 2000 vẫn "làm ăn" khá thuận lợi khi Let me go bất ngờ leo top trending YouTube sau khi ra mắt vài ngày. Cùng lắng nghe cô gái chia sẻ chân thành về chuyện chưa từng yêu ai hay sự kết hợp với hotboy Lực Trần trong MV mới.

Chia sẻ về mối duyên với Let me go, nữ ca sĩ cho biết cô đã nhận được bản demo của ca khúc cùng thời điểm với Tớ thích cậu. Tuy nhiên, do vẫn giữ hình tượng nữ sinh học đường từ lúc ra mắt, Han Sara phải dời Let me go đến thời điểm hiện tại mới thích hợp để phát hành. Bên cạnh giai điệu vừa nhẹ nhàng vừa day dứt, ca khúc còn nhận được nhiều phản hồi tích cực về phần rap đầy cảm xúc của rapper Rtee . Ngoài ra về phần hình ảnh, để lột tả được hết nội dung ca khúc, đạo diễn Khương Vũ đã xây dựng những cảnh quay huyền ảo cho câu chuyện. Trong đó, Han Sara là cô gái đang phải trải qua cảm giác đau khổ ngay chính bên cạnh người yêu hiện tại của mình.

Han Sara đau khổ, dằn vặt giữa tình cũ và tình mới

Nói về hai bạn diễn trong MV comeback , Han Sara tiết lộ cô bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của Lực Trần. “Đó là lý do em để anh Lực làm tình cũ còn anh RTee là người yêu hiện tại trong MV này. Nếu anh Lực là người yêu hiện tại chắc em sẽ chẳng còn lý do gì vương vấn tình cũ mà chạy theo tình mới mất” – nữ ca sĩ sinh năm 2000 hài hước bật mí.

Với Let me go, cô nàng rũ bỏ hình tượng trong sáng trở nên quyến rũ, cá tính hơn

Cũng tại trường quay của Gương mặt showbiz , nữ ca sĩ công khai thả thính Lực Trần. Ngay khi MC hỏi về dự định của Lực Trần sau khi tham gia MV Let me go thì Han Sara đã nói ngay “cưới Han Sara chứ gì nữa”. Tuy nhiên, chàng vũ công Vũ đoàn Bước nhảy đã phớt lờ câu nói của cô nàng và cho biết trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn ra thì anh tập trung nhiều hơn cho việc luyện tập vũ đạo cũng như tập gym để lấy lại vóc dáng.

Hotboy Lực Trần ghi điểm với gương mặt điển trai, nam tính Ảnh: FBNV

Nam vũ công sinh năm 2000 cũng bày tỏ mong muốn tập tành nấu ăn trong thời gian rảnh rỗi. Ngay sau những chia sẻ này của bạn diễn, Han Sara tiếp tục tấn công bằng một câu thả thính cực ngọt khiến cả ba chàng trai còn lại phải bật cười. Thậm chí MV Quang Huy còn tặng cô nàng biệt hiệu “thánh thả thính của năm”. Mời quý vị theo dõi chương trình để biết bộ ba lầy lội, dễ thương thế nào nhé!