Xuất sắc trong MV mới của Juun Đăng Dũng, Mai Chí Công tiết lộ từng yêu đơn phương nhiều lần.

Trong MV Sợ rằng em biết anh còn yêu em , nam chính là một cậu nhóc hiền lành, dễ bị ăn hiếp, gặp được cô bé hàng xóm, do Trà My thủ vai và thầm thương trộm nhớ cô ấy. Nam ca sĩ chia sẻ rằng vì bản thân mình ở ngoài đời cũng từng trải qua những mối tình đơn phương nên anh thấu hiểu nhân vật. Đây cũng là lí do Mai Chí Công cảm thấy hứng thú với kịch bản trong MV lần này của Juun Đăng Dũng.