Bà con miền Tây về quê tránh dịch, xe máy cũng được chở bằng xe tải

Hoạt động này do các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang và TP.HCM phối hợp triển khai và Phương Trang cung cấp các chuyến xe miễn phí.

Trong khi đó, 171 người dân Long An đang tạm trú, học tập và làm việc tại TP.HCM cũng đã lên 8 chuyến xe trở về quê.

Đây là hoạt động theo kế hoạch hỗ trợ tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng của Covid-19 trở về từ TP.HCM được UBND tỉnh Long An ban hành trước đó. Toàn bộ số hành khách này đã đăng ký trở về thông qua ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Long An tại TP.HCM.

Đại diện Sở LĐ-TB-XH, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các sở, ban, ngành TP.HCM có mặt trong sáng 6.8 để tổ chức cho các chuyến xe lăn bánh quy củ, thành công.

Người dân Long An có xe máy còn được ban tổ chức bố trí chuyển lên 2 xả tải, chở về tận địa phương.

Từ bến xe Miền Tây, 171 bà con sẽ được lên xe do phía Long An tổ chức, đưa về cách ly tập trung tại một điểm cách ly thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An giám sát y tế trước khi trở về quê nhà. Ngoài xét nghiệm âm tính Covid-19, người dân có xe máy còn được ban tổ chức bố trí chuyển lên 2 xả tải, chở về tận địa phương.