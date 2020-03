Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai báo “nhỏ giọt” về những người tiếp xúc

Cùng chung số phận với các trường mầm non tư thục trên cả nước, hơn 2 tháng qua, trường Mầm non tư thục Hoa Xuân tại Dĩ An, Bình Dương vẫn đóng cửa im lìm, đội ngũ giáo viên và nhà trường đang phải đối mặt với những khó khăn do dịch Covid-19 mang đến.