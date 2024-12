Từ ngày 25.12.2024, người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam sẽ phải thực hiện định danh tài khoản thông qua số điện thoại di động để tiếp tục viết bài, bình luận hoặc livestream . Quy định mới này áp dụng cho cả mạng xã hội trong nước và xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo. Nếu không thực hiện, tài khoản sẽ bị hạn chế tính năng sau thời hạn 25.3.2025.

Từ 25.12, người dùng sẽ không thể đăng bài, bình luận trên mạng xã hội nếu như không thực hiện định danh tài khoản ẢNH: LÊ NAM

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT), khẳng định rằng quy định này nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo, tội phạm mạng và các hành vi tiêu cực ngày càng gia tăng trên không gian mạng. Việc xác thực tài khoản bằng số điện thoại giúp tăng cường kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Bắt buộc định danh tài khoản mạng xã hội: Cách thức thế nào, hạn đến bao giờ?

Chị Ngọc Huyền, một cư dân tại TP.HCM, chia sẻ: “Khi không xác định được danh tính, người ta cảm thấy an toàn để nói bất kỳ điều gì, bất chấp hậu quả. Xác thực danh tính sẽ giảm thiểu các hành vi tiêu cực này". Đồng quan điểm, anh Quách Trọng Nhân, sinh viên 19 tuổi, nhận định việc định danh có thể bảo vệ các nạn nhân trên mạng xã hội khỏi những cuộc tấn công từ tài khoản ảo.

Cách Thức Định Danh

Có ba phương thức chính để định danh tài khoản mạng xã hội:

Qua email: Phù hợp cho các dịch vụ yêu cầu xác thực cơ bản.

Qua số điện thoại di động: Là phương án phổ biến và phù hợp nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh người dùng chuyển sang thiết bị di động.

Qua số căn cước công dân: Áp dụng cho các hoạt động yêu cầu mức độ bảo mật cao, như giao dịch ngân hàng.

Đối với các tài khoản đã đăng ký số điện thoại chính chủ, không cần thực hiện thêm bước xác thực. Tuy nhiên, các tài khoản không gắn với số điện thoại sẽ cần thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ 25.12.2024.

Anh Nguyễn Sơn, quản lý các trang fanpage tại TP.HCM, cho biết: “Đối với môi trường mạng xã hội hiện nay, việc định danh thực sự rất là quan trọng. Nó giúp giảm thiểu lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm pháp luật. Việc truy xuất danh tính người dùng cũng trở nên dễ dàng hơn, giúp mạng xã hội sạch hơn so với trước đây".

Anh Nguyễn Sơn, là sáng lập và quản lý các trang fanpage lớn tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Theo chị Hồ Ngọc Thảo, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, quy định này giúp giảm bớt tài khoản ảo và các bình luận tấn công tiêu cực. Đồng thời, việc xác thực cũng tạo niềm tin cho người mua sắm trực tuyến khi biết được trang bán hàng là thật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại về thời gian giới hạn để hoàn thành định danh, nhất là với các mạng xã hội có lượng người dùng lớn như Facebook, TikTok.

Người dùng có thời hạn đến ngày 25.3.2025 để hoàn thành định danh. Sau thời điểm này, các tài khoản chưa xác thực sẽ chỉ được đọc thông tin, không thể tương tác như viết bài, bình luận hay livestream.

Không thể tương tác như viết bài, bình luận hay livestream nếu không định danh ẢNH: LÊ NAM

Bộ TT-TT cho biết, hiện khoảng 80% tài khoản trên các mạng xã hội lớn đã gắn với số điện thoại. Những mạng xã hội này bao gồm Facebook (72 triệu người dùng hàng tháng), Zalo (76,5 triệu), TikTok (67 triệu) và YouTube (63 triệu).