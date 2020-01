Chuột bằng giấy dó 2,5 triệu đồng cháy hàng dịp Tết

Những chú chuột này do Nghệ sĩ điêu khắc Đinh Công Đạt (Hà Nội) sáng tạo.

Tạo hình chuột được tác giả làm trên hai chất liệu chính. Một là giấy dó hồ điệp và vẽ những hình ô vuông đặc trưng của tác giả lên trên. Hai là làm bằng vật liệu tổng hợp, xi mạ lên trên và cũng làm những ô vuông lên đó.

Chuột vàng giá trung bình từ 12 triệu - 25 triệu đồng/con nhưng không còn hàng để bán Ảnh Lucy Nguyễn

Hai vật liệu này tạo nên hai cảm quan thị giác khác nhau. Giấy dó hồ điệp gần gũi, giá thành hợp lý để tất cả mọi người có thể tiếp cận được. Còn đối với loại mạ kim lên, vàng bạc lộng lẫy lại mang đến cảm giác phú quý, sự sang trọng, lóng lánh, về tết rất trù phú trên bề mặt của con giáp.

Chuột giấy dó hồ điệp là 2,5 triệu đồng/con Ảnh Lucy Nguyễn

Họa sĩ Đinh Công Đạt bắt đầu làm tạo hình con giáp từ năm 2017, với các con chó, gà, lợn.

Với tạo hình con chuột năm nay, anh cho biết đã gặp nhiều khó khăn: "Làm con gà, con chó, năm ngoái tôi làm con lợn và năm nay tôi làm con chuột. Con chó thì thôi làm rất dễ vì con chó rất đẹp. Cái tình yêu của con người với con chó có sẵn rồi. Rồi con gà rất rực rỡ. Nhưng đến với con chuột nó rất thách đố. Vì nói đến chuột, ai cũng nghĩ nó xấu xí, nó đầy những thói xấu. Rất may là do nghề nghiệp, do rất nhiều năm làm việc, tôi đã làm được con chuột. Tôi nghĩ rất hợp lý về mặt tạo hình, nó rất chuột. Nó vẫn là con chuột, là động tác của con chuột thôi nhưng nó lại không chuột. Nó chũm chĩm, nó béo, nó ngốc nghếch, nó háu ăn, nó háu hỉnh, nó đầy đủ đức tính của một con chuột nhưng đồng thời nó không làm người ta sợ, ngại khi nhìn thấy con chuột."

Nghệ sĩ Đinh Cộng Đạt nói với phóng viên Thanh Niên, tạo hình chuột là một thách thức! Ảnh Lucy Nguyễn

Họa sĩ giải thích thêm: "Tôi vẽ các cái đốm lên người thì nó vẫn là dấu ấn của tôi thôi. Lý do những ô vuông này xuất hiện trên rất nhiều tác phẩm của tôi thì khi chúng ta ở trên máy bay chuẩn bị hạ độ cao để tiếp đất, nhìn qua cửa sổ, chúng ta thấy rất nhiều mái nhà, những thửa ruộng, trường học, đất nước chúng ta hiện lên rất là đẹp. Đó là những ô vuông màu lấp lánh, cái vẻ đẹp ấy đôi khi rất đơn giản thôi. Tôi chỉ đơn giản diễn lại những xóm làng, những công xưởng nhà máy, những vuông ruộng của cánh đồng Việt Nam thôi. Đấy là cái tạo hình của con chuột năm nay."

Chuột vàng cỡ 12 triệu đồng/con là giá khách đặt sỉ khoảng vài chục con. Nếu bán ra thị trường thì thường gấp đôi giá. Ảnh Lucy Nguyễn

“Chuột vàng cỡ 500 đô/con là giá khách đặt sỉ khoảng vài chục con. Nếu bán ra thị trường thì thường gấp đôi giá. Trong khi đó, chuột hồng làm từ chất liệu giấy dó bồi nên rẻ hơn, giá thị trường là 2,5 triệu đồng”, đại diện một đơn vị phân phối lý giải.

Tạo hình chuột vàng năm Canh Tý năm nay được nhiều người yêu thích

Chuột vàng bán hết từ sớm, nghệ sĩ chỉ làm theo đơn đặt hàng và không tiết lộ số lượng bán ra cụ thể. Chuột hồng giấy có thể đặt mua qua Chi Art Space hoặc một số gallery tại Hà Nội, tuy nhiên, số lượng cũng rất khan hàng do nhu cầu tăng cao dịp cận tết.