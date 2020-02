Chuyện lạ: Cụ bà 114 tuổi ở Nghệ An vẫn thích lao động

Phải mất rất nhiều thời gian lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) mới bắt giữ được kẻ giả danh công an lừa tình, lừa tiền Hồ Thanh Ngân (36 tuổi) - người mà trước đó, nhiều phụ nữ đã tin sái cổ rằng đây là một trung tá công an và tự nguyện trở thành người tình.