Dân thôn Hạ Lôi thuộc làu kiến thức Covid-19, đeo ba lô đến xin đi cách ly

Gia đình chị Diễm (ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) có tổng cộng 40 phòng trọ. Thấu hiểu được những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình chị đã quyết định giảm cho mỗi hộ thuê trọ 200 ngàn đồng/tháng. Gia đình còn hỗ trợ thêm gạo, mì gói, đồ dùng hằng ngày... Đặc biệt, chị Diễm có hai con là bác sĩ nên những ai khó khăn ở dãy trọ đều được khám chữa bệnh miễn phí.

Từ khi thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra tại TP.HCM, các lực lượng chức năng Công an, Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm và Cục Quản lý thị trường của thành phố đã cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM, không kể ngày đêm.