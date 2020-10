Mùa mưa lũ dị thường ở miền Trung: Nỗi thống khổ chưa hồi kết

Lũ chồng lên lũ.

Bão chồng lên bão.

Thiên tai này chưa qua thì thiên tai khác lại ập đến.

Năm 2020 là quãng thời gian vô cùng khó khăn với đồng bào miền Trung khi mưa lũ khốc liệt, dị thường liên tục ập về; cùng với đó là những nguy cơ từ dịch bệnh Covid-19.

Đã có biết bao thảm cảnh đau lòng trong bão lũ khiến người ta phải rơi nước mắt. Nhưng mảnh đất miền Trung những ngày sắp tới vẫn phải chịu đựng sự tàn phá của bão lũ.

Nước lũ nhấn chìm làng mạc, nhà cửa nhiều nơi tại huyện Quảng Điền ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều nơi ở miền Trung chìm trong biển nước, sạt lở đất liên tục gây ra những thương vong nhân mạng đau lòng. Thế nhưng những tổn thất nặng nề do mùa mưa bão năm nay gây ra tại miền Trung có thể vẫn chưa dừng lại khi sắp tới đây, cơn bão số 9 được dự báo là rất mạnh sẽ tiếp tục càn quét miền Trung. Vì sao năm nay lại có tình trạng mưa lũ phức tạp tại đến như vậy và từ nay đến cuối năm mảnh đất này còn phải gánh chịu thêm bao nhiêu bão lũ?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của tổ hợp nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tác động cùng một lúc, dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ, cùng với các xoáy thuận nhiệt đới liên tiếp hình thành hướng vào đất liền nước ta kết hợp với không khí lạnh và gió mùa đông bắc liên tục được bổ sung cùng địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia NVCC

Sự kết hợp cùng lúc của các hình thái này là nguyên nhân chính gây nên các đợt mưa, lũ lớn dồn dập ở khu vực miền Trung trong thời gian vừa qua.

Diễn biến mưa lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua cho thấy thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường và khó dự báo.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mưa lớn liên tiếp trút xuống khiến đợt lũ này chưa rút hết thì lũ mới lại chồng lên.

Lũ dồn dập khiến người dân Huế không kịp trở tay, nhiều nhà dân thiếu nước sạch và thực phẩm phải chờ các đoàn từ thiện tiếp tế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đầu năm, Việt Nam chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, cuối năm lại chịu tác động của hiện tượng La Nina. Thời tiết nhiều khu vực ở nước ta có những diễn biến khá phức tạp. Nắng nóng gay gắt đầu năm, bão và mưa lớn dồn dập vào cuối năm.

Riêng tại miền Trung, suốt từ ngày 5 - 20.10 gần như ngày nào cũng có mưa to đến rất to. Theo thống kê, lượng mưa trong 20 ngày đầu tháng 10 nhiều nơi đã vượt so với trung bình nhiều năm từ 100 - 200%.

Trận lũ đã khiến nơi đây kiệt quệ, người dân nơi đây phải sống nhờ vào hàng cứu trợ của các đoàn từ thiện Ngọc Dương

Năm nay, không khí lạnh đến sớm và tương tác mạnh với các hệ thống thời tiết khác như bão, dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió đông trên cao nên gây ra những đợt mưa lớn và kéo dài ở khu vực miền Trung.

Ngay sau bão số 8, Biển Đông tiếp tục đón bão số 9 và dự kiến hướng vào các tỉnh nam Trung bộ. Như vậy, chỉ trong tháng 10, các tỉnh miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp.

Dự báo từ nay tới hết năm 2020, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 3 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có 2 - 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và phía nam.

