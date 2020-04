Người bán vé số, ve chai hạnh phúc nhận cơm chay miễn phí trong ngày túng thiếu

Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang có diễn biến phức tạp, ngoài những người trên tuyến đầu chống dịch là các y, bác sĩ, thì những chiến sĩ công an vần luôn thầm lăng sẵn sàng tiến thẳng vào các "điểm nóng" để góp sức chống dịch.

Sáng 1.4.20202 - ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng với nội dung cách ly toàn xã hội - hàng trăm người dân đã có mặt tại Trường THCS Đống Đa (phường Kim Liên, quận Đống Đa) từ rất sớm tạo nên hàng dài tới 200 mét để chờ xét nghiệm Covid-19 do chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Bộ test được sử dụng do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao.

Kể từ ngày 1.4.2020, xe buýt xe tạm thời dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới (SASR-CoV-2) gây ra. Điều này làm cho một số người thường xuyên gắn đi lại bằng phương tiện này lo lắng.

Cùng chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), Đại đức Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã vận động phật tử may 40.000 khẩu trang vải tặng người nghèo và người dân trong tỉnh.