Phụ nữ có thai nhiễm Covid-19 được chăm sóc ở bệnh viện dã chiến thế nào?

Sau hơn 10 ngày đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 ở khu tái định cư An Khánh (ở thành phố Thủ Đức) đã thu dung điều trị trên 3.200 bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trong số đó, có nhiều bệnh nhân là phụ nữ có thai không may mắc Covid-19 từ các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM chuyển đến.

Sau khi được tiếp nhận, các thai phụ mắc Covid-19 được đưa lên phòng cách ly điều trị. Do điều kiện Bệnh viện dã chiến còn chưa đầy đủ trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt cho thai phụ nên cử nhân Phạm Văn Vinh (Khoa Gây mê Hồi sức của Bệnh viện Từ Dũ) phải đảm nhiệm luôn vai trò dọn dẹp, vận chuyển nước uống, đồ ăn, chăn chiếu… cho bệnh nhân. Việc chăm sóc phụ nữ có thai ở Bệnh viện dã chiến cũng gặp không ít khó khăn do thiếu các trang thiết bị, máy móc cơ bản để theo dõi.

Bên cạnh đó, một số phụ nữ có thai lần đầu chưa nhạy cảm trong việc cảm nhận các triệu chứng đau bụng, tức ngực là do ho nhiều hay do thai nhi mệt. Do đó, các bác sĩ phải cố gắng theo dõi sát những bệnh nhân này để khi có dấu hiệu khác thường thì kịp thời xử lý.

Tuy nhiên không chỉ có khó khăn, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 có đội ngũ bác sĩ sản của Bệnh viện Từ Dũ nên cũng tiện cho việc chăm sóc các bệnh nhân là phụ nữ có thai.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7, các thai phụ mắc Covid-19 được chuyển đến đây đa số là không có triệu chứng nên quy trình chăm sóc cũng tương tự như những bệnh nhân khác. Các bệnh nhân được theo dõi điều trị tại Bệnh viện dã chiến, khi có dấu hiệu chuyển dạ hoặc bất thường về thai kỳ, các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến sẽ hội chẩn với bác sĩ Từ Dũ và chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Từ Dũ để theo dõi, thăm khám và chuẩn bị cho bệnh nhân sinh con.

Bệnh viện Dã chiến số 7 là một trong 2 bệnh viện dã chiến lớn nhất TPHCM hiện nay với cùng quy mô 5.500 giường. Bệnh viện tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Do được hình thành từ chung cư tái định cư không sử dụng nhiều năm nên điều kiện trang thiết bị vật chất còn hạn chế. Nhân viên y tế phải ngồi dưới nền nhà hoặc tận dụng tất cả những gì có thể để phục vụ công việc.

Hiện bệnh viện có hơn 350 nhân viên y tế với lực lượng nòng cốt là Bệnh viện Từ Dũ. Bên cạnh việc chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 nhẹ không triệu chứng, với mỗi khu vực của từng bệnh viện phụ trách với chuyên môn riêng, Bệnh viện dã chiến số 7 vẫn tiếp nhận điều trị các bệnh nhân có một số triệu chứng cơ bản và đặc thù như phụ nữ có thai, người già.

Theo các bác sĩ, sau thời gian điều trị, hơn 100 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 7 đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và đủ tiêu chuẩn xuất viện.