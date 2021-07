Ra đường sau 18 giờ, ông bố khiến CSGT lặng người khi chở bình ô xy cứu con

Đúng 18 giờ tối, tổ tuần tra lưu động của Đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) xuất phát từ trụ sở Công an Q.Tân Bình đi qua khắp các tuyến đường để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết.