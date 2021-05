Xúc động hành trình trái tim vượt 81 km trong 55 phút để tiếp nối sự sống

Khoảng 5 giờ ngày 13.5.2021, anh N.T.T (41 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa nhưng không qua khỏi. Sau đó, gia đình anh đồng ý hiến tạng để mang "sự sống" lại cho những người khác. Ngay trong tối 16.5 đến rạng sáng 17.5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã phối hợp đưa quả tim, gan và 2 thận của anh T. vượt 81 km về Bệnh viện Chợ Rẫy cứu người