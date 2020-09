Ả Rập Xê Út bắt đầu mềm mỏng lập trường với Israel?

Một bài giảng gần đây của một trong những giáo sĩ hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã kêu gọi người Hồi giáo tránh những “bức xúc mạnh mẽ và nhiệt huyết rực lửa” chống lại người Do thái. Đó là một sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu từ lãnh đạo Hồi giáo Abdulrahman al-Sudais, so với những tuyên bố hùng hồn trước đây của ông về số phận của người dân Palestine

Trong quá khứ, vị giáo sĩ đã cầu nguyện cho người Palestine chiến thắng điều mà ông gọi là “kẻ tấn công và xâm lược” người Do Thái , ám chỉ Israel. Tuy nhiên, giờ đây ông Sudais lại nhắc đến mối quan hệ giữa người Do thái và nhà tiên tri Mohammad, nói rằng “Ông ấy đối xử bình đẳng với người Do thái ở Khaybar và đối xử tốt với người hàng xóm Do Thái của mình”.