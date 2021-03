Ảnh vệ tinh cho thấy gì về con tàu container mắc kẹt ở kênh Suez?

Các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo sẽ mất nhiều tuần để giải phóng tàu Ever Given, dài hơn 396 m và rộng gần 59 m.

Hình ảnh từ vệ tinh Copernicus Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy lưu lượng vận chuyển hàng hóa đang dồn ứ ở Vịnh Suez.

Hình ảnh tàu Ever Given từ vệ tinh Copernicus Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Công ty nghiên cứu Stone X ước tính có hơn 150 tàu đang đợi kênh Suez được giải phóng.

Còn hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy tình hình giao thông tắc nghẽn ở khu vực.

Các tàu khác đang bị chặn lại vì tàu Ever Given kẹt ở kênh Suez.

Một hình ảnh radar do Capella Space chụp vào tối 25.3 cho thấy tàu Ever Given đã bị mắc kẹt sâu vào bờ kênh ra sao.