Brazil vượt Anh trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới

Đến sáng 19.5, Mỹ đã ghi nhận 1.506.840 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 90.309 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ chỉ ghi nhận thêm 786 ca tử vong mới vì Covid-19. Đây là con số thấp nhất từ ngày 30.3.

Tổng thống Trump tiếp tục tấn công WHO, gọi tổ chức y tế của Liên Hiệp Quốc là “con rối” của Trung Quốc, đồng thời xác nhận đang cân nhắc ngừng tài trợ cho tổ chức này. Ông cũng cho hay Mỹ đang góp khoảng 450 triệu USD mỗi năm cho WHO , khoản đóng góp nhiều nhất so với các nước còn lại.