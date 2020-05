Đại dịch Covid-19: châu Âu hạ nhiệt, Nam Mỹ trở thành tâm dịch mới

Trong 24 giờ trước đó, nước Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19 tính trên toàn cầu, đã tăng thêm 24.268 trường hợp nhiễm virus, nâng tổng số trường hợp lên 1.622.447. Ngoài ra, số ca tử vong tại đây đã tăng thêm 1.852 ca, lên tổng số 97.076.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khuyên mọi người nên có phán đoán tốt và thực hiện giãn cách xã hội khi tập hợp thành nhóm tối đa 10 người như được cho phép trong một lệnh nới lỏng các hạn chế vì dịch Covid-19, được ban hành vào cuối ngày 22.5.

Người dân đổ xô đi tắm biển tại bãi biển Huntington, bang California (Mỹ) ngày 23.5 Reuters

Trong cuộc họp báo hằng ngày trong ngày 23.5, ông cho biết New York đã ghi nhận 84 trường hợp tử vong mới vì dịch Covid-19, so với 109 trong một ngày trước đó, tiếp tục giảm đi trong tình hình dịch bệnh của tiểu bang. “Nếu bạn không nhất thiết phải ở cùng với một nhóm 10 người thì đừng ở với một nhóm 10 người”, ông Cuomo nói.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết Nam Mỹ vừa trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19, với số ca nhiễm tăng cao mỗi ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 22.5, Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cảnh báo tâm chấn của đại dịch Covid-19 vừa chuyển sang Nam Mỹ.

“Chúng ta vừa chứng kiến các quốc gia Nam Mỹ có số ca nhiễm ngày càng tăng và rõ ràng có quan ngại khắp các quốc gia đó, nhưng chắc chắn quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất vào thời điểm này là Brazil”, ông Ryan nhấn mạnh.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói chuyện với những người ủng hộ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát, tại Brasíc (Brazil) ngày 23.5 Reuters

Bộ Y tế Brazil ngày 23.5 xác nhận có thêm 965 trường hợp tử vong do dịch Covid-19, nâng tổng số người chết lên 22.013. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 16.508 trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 347.398 ca, chỉ xếp sau Mỹ, theo Reuters.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Y tế lâm thời Brazil Eduardo Pazuello, đang là tướng lục quân, đã phê chuẩn hướng dẫn sử dụng rộng rãi thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine cho việc điều trị những ca nhiễm nhẹ. Tuy nhiên, phía WHO tái khẳng định hiện chưa có bằng chứng lâm sàng ủng hộ tác dụng của loại thuốc này trong việc điều trị Covid-19.

Nhân viên tang lễ vận chuyển quan tài giữ thi thể của một người chết vì bệnh Covid-19 tại một nghĩa trang ở Lima (Peru) ngày 9.5 Reuters

Đứng sau Brazil về số ca nhiễm Covid-19 ở Nam Mỹ là Peru. Tính đến 23.5, số ca nhiễm Covid-19 ở Peru đã tăng lên khoảng 115.754, với ít nhất 3.373 ca tử vong vong. Hôm 22.5, Tổng thống Peru Martin Vizcarra gia hạn tình trạng khẩn cấp và lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến cuối tháng 6, theo Reuters. Peru áp đặt tình trạng phong tỏa đến 3 tháng rưỡi, lâu hơn cả thời hạn áp đặt lệnh phong tỏa ở Ý và Trung Quốc.

Bộ Y tế Nga hôm 23.5 cho biết nước này có thêm 9.434 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, đẩy tổng số trường hợp trên toàn quốc lên 335.882. Bên cạnh đó, Trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga báo cáo thêm 139 trường hợp tử vong mới sau kỷ lục 150 trường hợp tử vong vào ngày hôm trước, nâng số người chết tại Nga lên 3.388.

Một chuyên gia y tế đi ngang qua thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) trong bệnh viện số 1, nơi điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona, tại Moscow (Nga) Reuters

Cùng ngày, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ghi nhận thêm 119 trường hợp tử vong mới do dịch Covid-19, giảm nhẹ so với con số 130 trong ngày trước đó, trong khi số lượng các trường hợp nhiễm mới hằng ngày lại tiếp tục tăng nhẹ lên 669, so với từ 652 trong ngày 22.5. Tổng số người chết kể từ khi vụ dịch bùng phát hiện ở mức 32.735, trong tổng số 229.327 trường hợp nhiễm trên cả nước.

Trong khi đó, một quốc gia châu Âu khác từng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid-19 là Tây Ban Nha đã thông báo sẽ nới lỏng lệnh phong hai nơi là Madrid và Barcelona kể từ ngày 25.5, trong khi thủ tướng cho biết Tây Ban Nha sẽ mở cửa trở lại với du lịch quốc tế từ tháng 7.

Một cô gái cầm tấm biển ghi "Virus thực sự là chính phủ này" trong cuộc biểu tình do đảng cực hữu Vox tổ chức chống lại việc chính phủ xử lý dịch Covid-19, ở Malaga, miền nam Tây Ban Nha Reuters

Tình hình dịch bệnh tại nước này đã dần ổn định hơn so với Ý, khi trong 24 giờ qua, số người chết vì dịch tại đây chỉ tăng 48 người, nâng tổng số ca tử vong lên 28.678, Bộ Y tế cho biết. Cũng theo Bộ Y tế nước này, số lượng các trường hợp được chẩn đoán nhiễm Covid-19 đã tăng lên tổng cộng 235.290.

Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, một cụm dịch Covid-19 mới đã bùng phát tại một trung tâm giam giữ những người di cư không có giấy tờ , nhà chức trách Malaysia cho biết hôm 23.5. Malaysia trong tháng này đã bắt giữ hơn 2.000 người nước ngoài vì không có giấy tờ cho phép họ ở trong nước sau các cuộc đột kích ở các khu vực bị phong tỏa. Các trung tâm giam giữ nhóm người này thường rất đông đúc, với hàng chục người di cư phải ở chung trong một phòng giam.

Một sĩ quan cảnh sát đến để giải tán những người Hồi giáo cầu nguyện bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 24.5 Reuters

Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền đã kêu gọi Malaysia dừng cuộc đàn áp này và chỉ trích các nhà chức trách đã nhằm vào một cộng đồng dễ bị tổn thương trong đại dịch. Cho đến nay, quốc gia Đông Nam Á này đã báo cáo 7.185 ca nhiễm virus và 115 trường hợp tử vong.