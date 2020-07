Đại dịch Covid-19: Mỹ có hơn 1.000 người chết/ngày, Tổng thống Trump bắt đầu lo lắng

Một nhân viên và một khách mua sắm đeo khẩu trang tại một cửa hàng Walmart ở North Brunswick, New Jersey (Mỹ) ngày 20.7

Giới chuyên gia cảnh báo virus SARS-CoV-2 giờ đây đang lan tràn trong các cộng đồng, và dữ liệu mới của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo số ca nhiễm trên thực tế có thể cao hơn gấp 10 lần so với số liệu chính thức ở một số vùng của nước này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích Tổng thống Trump hành động quá chậm chạp trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa suốt những tháng qua. Trong khi đó, báo The Guardian hôm 22.7 đưa tin Ngoại trưởng Mike Pompeo đổ lỗi cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải chịu trách nhiệm về những cái chết do Covid-19. Hiện Mỹ gần chạm mốc 4 triệu ca nhiễm trên cả nước với 142.942 ca tử vong.