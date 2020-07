Dự báo đến tháng 11 sẽ có hơn 230.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ

So sánh dữ liệu Covid-19 của Mỹ thời điểm cách đây 2 tuần so với 2 tuần gần đây nhất, số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng tại 37 tiểu bang, giảm nhẹ so với 44 tiểu bang trước đó. Số ca tử vong vì Covid-19 ở 26 tiểu bang của Mỹ tăng, trước đó con số này là 23 bang.