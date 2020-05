Dự báo số người Mỹ chết vì Covid-19 lại tăng vì các bang mở cửa

Lần thứ 2 trong vòng 1 tuần, Viện Dữ liệu và Đánh giá Y tế (IHME) thuộc Đại học Washington sửa đổi con số ước tính: từ đây đến tháng 8 sẽ có 137.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ, cao hơn 3.000 ca so với con số ước tính vào ngày 4.5.

"Điều khiến xảy ra thay đổi đơn giản là do có gia tăng di chuyển, và đó là lý do chính. Chúng ta thấy, tại nhiều bang, trong chỉ 10 ngày qua, tăng tới 20% lượng di chuyển. Và điều đó có thể hiểu là nhiều tiếp xúc giữa người với người hơn, gia tăng nguy cơ lây lan. Và một điều khác là chúng ta cũng đang thấy ở nhiều tiểu bang là có nhiều ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 hơn dự đoán tại nhiều nơi, và đó là lý do chúng tôi muốn sửa đổi dự đoán thường xuyên. Nhưng phần lớn nguyên nhân là sự gia tăng di chuyển khiến con số tăng vọt".