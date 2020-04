'Đừng sai lầm: virus gây Covid-19 sẽ còn ở lại một thời gian dài'

"Tôi hy vọng Mỹ tin rằng đây là khoản đầu tư quan trọng, không chỉ để giúp đỡ người khác mà còn giúp Mỹ giữ an toàn. Để Mỹ được an toàn thì khoản đầu tư vào các quốc gia khác rất quan trọng. Không chỉ quan trọng đối với các nước khác, với các nước mà Mỹ hỗ trợ, cùng lúc đó nó còn quan trọng với chính nước Mỹ nữa. Nên tôi hy vọng việc đóng băng khoản góp quỹ sẽ được cân nhắc lại", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.