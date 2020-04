WHO lại bác thông tin virus corona gây Covid-19 được tạo ra trong phòng thí nghiệm

WHO đang cố gắng bác bỏ các giả thuyết cho rằng virus corona chủng mới do con người tạo ra trong phòng thí nghiệm và được lợi dụng cho mục đích riêng.

Phát ngôn viên WHO hôm 21.4 khẳng định mọi chứng cứ hiện có cho thấy SARS-CoV-2 khởi nguồn từ động vật ở Trung Quốc hồi cuối năm 2019. Tuy nhiên, theo WHO, hiện chưa rõ cách thức lây truyền chính xác của virus corona mới từ động vật cho con người.

WHO tin rằng virus này có nguồn gốc từ dơi nhưng có nhiều khả năng là một loài động vật trung gian giữa dơi và con người là nguồn lây nhiễm . Đến nay vẫn chưa rõ loài động vật trung gian này là loài nào.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ ông đang tìm cách xác định liệu virus corona mới có xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không. Viện Virus học Vũ Hán từng lên tiếng phủ nhận cả 2 thuyết âm mưu cho rằng nơi đây đã tạo ra virus corona mới hoặc vô tình làm virus này thoát ra ngoài.

WHO cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và phối hợp với các đối tác để bù đắp khoảng trống kinh phí sau khi ông Trump thông báo ngừng góp quỹ cho tổ chức này vào tuần trước. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO. Hai nhà tài trợ chính khác của WHO là Anh và tổ chức Gates Foundation.