Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 2,5 triệu

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 22.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 823.786 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 44.845 ca tử vong - cao nhất thế giới. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 481 ca tử vong vì Covid-19. Đây là lần thứ 2 kể từ ngày 1.4 New York ghi nhận số ca tử vong trong vòng 24 giờ dưới mức 500 ca. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 14.828 ca.

Nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 tại New York. Reuters

Ngày 21.4, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá khoảng 484 tỷ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và bệnh viện cũng như thúc đẩy công tác xét nghiệm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tàn phá hầu hết các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Mỹ. Theo đó, dự luật gồm ngân sách bổ sung 310 tỉ USD cho Chương trình bảo vệ tiền lương, trong đó có 60 tỉ USD dành riêng cho ngân hàng cộng đồng và các nhà cho vay nhỏ, 75 tỉ USD cho các bệnh viện, 25 tỉ USD cho xét nghiệm Covid-19 và 60 tỉ USD cho các khoản vay và trợ cấp thảm họa khẩn cấp.

Trong cuộc họp báo ngày 21.4, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ cấm nhập cư trong vòng 60 ngày đối với những người muốn có “thẻ xanh”, tức thẻ thường trú nhân có thể định cư lâu dài tại Mỹ, nhưng không áp dụng đối với những người đến Mỹ trong ngắn hạn, theo AFP. “Ngừng cho nhập cư sẽ giúp ưu tiên cho những người dân Mỹ trong việc tìm kiếm công việc mới khi đất nước mở cửa trở lại”, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 534 người, trong khi số ca bệnh mới tăng 2.729 người. Tính tổng cộng, đã có 183.957 người bị nhiễm trong đó có ít nhất 24.648 người tử vong tại Ý. Có khoảng 51.600 ca hồi phục khỏi Covid-19 tại Ý.

Ý là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới và số ca tử vong cao thứ 2 thế giới. Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 432 ca tử vong với Covid-19. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên hơn 21.282 ca. Đến sáng 22.4, Tây Ban Nha đã ghi nhận 204.178 ca nhiễm Covid-19.

Tây Ban Nha kêu gọi các quốc gia thành viên EU đoàn kết dưới dự luật chi ngân sách của khối nhằm giúp các nền kinh tế bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất hồi phục khỏi khủng hoảng.

Tây Ban Nha kêu gọi EU đoàn kết chống dịch Covid-19. Reuters

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya nói: "Trong khủng hoảng này, một là cùng chìm hai là cùng thoát. Tây Ban Nha muốn tất cả đều thoát, chắc chắn là vậy". Theo tài liệu nội bộ của chính phủ Tây Ban Nha, nước này đang đề nghị tạo ra mức chi ngân sách chung lên đến 1,5 nghìn tỉ euro.

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 531 ca tử vong vì Covid-19, theo Bộ Y tế Pháp, trong đó có 387 ca tại các bệnh viện và 144 ca tại các nhà dưỡng lão. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 20.796 ca.

Trước đó, thủ tướng Pháp Édouard Philippe cho biết nước này sẽ dần nới lỏng lệnh phong tỏa vào tháng 5, bắt đầu bằng cách mở cửa lại các trường học. "Sẽ chưa phải là quay lại cuộc sống bình thường", ông Philippe nhấn mạnh. Ngoài ra, thủ tướng Pháp khẳng định sẽ mở rộng quy mô xét nghiệm và những người nhiễm Covid-19 vẫn phải cách ly tại nhà hoặc tại các khách sạn do chính phủ kiểm soát.

Chăm sóc người lớn tuổi tại một viện dưỡng lão ở Pháp. Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 828 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện. Tính đến sáng 22.4, Anh đã ghi nhận 130.172 ca nhiễm với ít nhất 17.378 ca tử vong.

Số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 tại Đức đến sáng 22.4 lần lượt là 148.291 và 5.086, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins.

Bộ Y tế Singapore hôm 21.4 ghi nhận thêm 1.111 ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử lên 9.125 ca. Bộ Y tế Singapore cho biết thêm phần lớn số ca nhiễm Covid-19 mới là lao động nhập cư sống trong các khu nhà ở dành cho lao động, theo Reuters.

Một khu nhà ở dành cho lao động nhập cư tại Singapore. Reuters