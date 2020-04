Có chuyên gia Mỹ tham gia, WHO 'không giấu giếm gì' về Covid-19 với mọi thành viên

Ngày 20.4, các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định các chuyên gia Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 của WHO từ khi dịch bệnh này bùng phát và WHO "không giấu giếm gì" trước các quốc gia thành viên.