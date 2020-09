Hacker Nga nhắm vào chiến dịch tranh cử của cả 2 ứng viên Trump và Biden?

Ngoài ra, Microsoft cũng cáo buộc đơn vị tình báo quân đội Nga đang tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa . Điện Kremlin gọi các báo cáo liên quan đến việc tấn công mạng là “vô lý” và lâu nay luôn phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ.

Theo một nguồn tin, hiện chưa rõ chiến dịch của ông Biden có phải là mục tiêu hay người Nga muốn tìm thông tin về các khách hàng khác của SKDK. Đại diện của Microsoft và SKDKnickerbocker từ chối bình luận. Người phát ngôn chiến dịch của ông Biden cũng đã không đưa ra phản hồi nào.

Các cơ quan tình báo của Mỹ cáo buộc Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng vào các máy chủ của Đảng Dân chủ năm 2016 trong nỗ lực làm suy yếu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton và giúp đỡ tỉ phú Donald Trump từ đảng Cộng hòa. Các cơ quan tình báo Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc chính phủ Nga và các nước khác cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay.

Một cựu trợ lý hàng đầu tại Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã đệ đơn khiếu nại, cáo buộc rằng ông đã phải chịu áp lực từ chính những các lãnh đạo tại DHS, bao gồm quyền Bộ trưởng Chad Wolf, và cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien để ngừng cung cấp đánh giá về sự can thiệp bầu cử của Nga. Người tố cáo nói rằng ông được yêu cầu đừng công khai báo cáo vì có thể “khiến tổng thống trông không hay”. Đại diện của Nhà Trắng và DHS đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc.