Hàng không có lối thoát với xét nghiệm Covid-19 trong 15 phút?

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết hệ thống này sẽ sớm được triển khai rộng rãi. Tuy vậy, nhiều quan chức lo lắng rằng xét nghiệm kháng nguyên không chính xác bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Độ chính xác của xét nghiệm kháng nguyên là 90% so với 95% ở phòng thí nghiệm, đồng nghĩa với việc có khả năng người nhiễm Covid-19 vẫn lên máy bay. Các câu hỏi về chi phí và người chi trả cho xét nghiệm này cũng được đặt ra.

“Thông thường, các chính phủ phải chi trả tiền xét nghiệm vì đó là quy định và nghĩa vụ y tế mà chính phủ áp đặt lên hành khách, hãng hàng không hay mọi người. Và nói chung khi đó là nghĩa vụ y tế, thì theo quy định sức khỏe quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới ban hành, chính phủ sẽ là người chi trả.”

Nhiều hãng hàng không lớn hi vọng xét nghiệm kháng nguyên sẽ thay đổi các hạn chế bay do chính phủ ban hành và tạo ra sự thúc đẩy kinh tế cần thiết. Hãng hàng không Lufthansa của Đức hi vọng có thể triển khai xét nghiệm vào tháng 10 và đang bàn bạc với công ty dược Roche của Thụy Sĩ để cung cấp dịch vụ này. Hãng Alitalia của Ý cũng cung cấp nhiều chuyến bay mới chỉ dành cho những ai xét nghiệm âm tính với virus corona. Việc xét nghiệm Covid-19 do quan chức y tế ở sân bay kiểm soát và đã bao gồm trong giá vé.