Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu quân đội Myanmar nhanh chóng thả bà Suu Kyi

Ngày 4.2, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố với sự đồng thuận của 15 thành viên rằng “cần duy trì các thể chế và tiến trình dân chủ, kiềm chế bạo lực và nhất mực tôn trọng nhân quyền, tự do cơ bản và pháp quyền”, kêu gọi trả tự do cho Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và những người khác đang bị quân đội giam giữ.