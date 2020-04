'Kìm chế thương cảm lại': câu chuyện những phụ nữ lo hậu sự nạn nhân Covid-19 tại New York

Có 48 thi thể dưới tầng hầm của nhà tang lễ Harlem New York. 40 trong các thùng các tông, sẵn sàng để hỏa táng. 8 thi thể khác đang ở trong tủ lạnh ướp xác và sẵn sàng để chôn cất. Sẽ mất vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi những người đã khuất đến được nơi an nghỉ cuối cùng vì các nghĩa trang và cơ sở hỏa thiêu tại thành phố New York đang quá tải.

Nicole Warring, giám đốc nhà tang lễ Harlem cho biết “Tháng vừa qua thực sự rất hỗn loạn kể từ khi đại dịch xảy ra. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm”.

Tình hình dịch Covid-19 phức tạp khiến khối lượng công việc tại nhà tang lễ Harlem ở New York tăng lên gấp nhiều lần Reuters

Tại New York, tâm chấn của đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Mỹ, d ịch vụ tang lễ và hỏa táng quốc tế đã phải từ chối tiếp nhận thi thể từ một số gia đình. Những thi thể này có thể sẽ phải được chôn trong khu mộ tập thể trên đảo Hart của New York.

“Đôi khi, rất khó để chúng tôi sắp đặt hậu sự, nhưng đã là nghề nghiệp rồi thì chúng tôi vẫn phải lo việc hậu sự sao cho đâu vào đấy. Sau đại dịch này, chuyện cần làm là tất cả mọi người nên cùng tham gia tưởng nhớ về các nạn nhân.”

Nhân viên nhà tang lễ thực hiện khiêng thi thể người đã khuất đi chôn cất Reuters

Mỗi ngày làm việc của giám đốc nhà tang lễ Lily Sage Weinrieb và 3 đồng nghiệp đều như đi trên dây, khi vừa phải bảo vệ sức khỏe của chính mình trong khi phải đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất cho người quá cố và thân nhân. Và họ là những người tiếp xúc trực tiếp cuối cùng.

“Khi là người tiếp xúc trực tiếp cuối cùng, có nghĩa là bạn thường là người cuối cùng được lựa chọn. Vì vậy, chúng tôi là những người cuối cùng được nhận các thiết bị bảo hộ cá nhân . Những người cuối cùng có được quyền truy cập vào các hồ sơ và những thứ như thế.”

“Và thông thường thì chính gia đình của chúng tôi lại rất cần giúp đỡ vì người thân của tôi bị bỏ mặc. Và vì vậy, tôi không muốn xin lỗi bởi vì tôi đã làm hết sức có thể, nhưng nếu mọi chuyện chưa đủ tốt thì tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi.”

Chân dung những người phụ nữ điều hành nhà tang lễ Harlem New York (Mỹ) Reuters

Họ thường phải lấy thi thể từ các xe kéo đông lạnh đặt bên ngoài các bệnh viện không còn sức chứa. Giám đốc Nicole Warring giải thích. “Tôi thật sự bị choáng khi bước vào trong những chiếc xe kéo đó. Bạn biết đấy, gia đình nhờ bạn đi vào và tìm người thân đã chết của họ, trong khi những thi thể thì để khắp nơi. Có một số nằm ở trên sàn, có một số được để trên kệ. Khá là khó khăn.”