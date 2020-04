Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm Covid-19, trên 58.000 người tử vong

Tại Mỹ, số người chết vì dịch Covid-19 đã vượt qua con số 58.220 người Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Việt Nam, trong khi số lượng trường hợp nhiễm cũng đã vượt mốc 1 triệu người , theo Reuters.

Số bệnh nhân dương tính đã tăng gấp đôi trong vòng 18 ngày và chiếm 1/3 tổng số trường hợp nhiễm trùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, con số trên thực tế còn có thể cao hơn, với các quan chức y tế chính phủ cảnh báo rằng sự thiếu hụt nhân viên được đào tạo cùng các tài liệu liên quan dẫn đến khả năng xét nghiệm hạn chế.

Một bé trai có bố là nhân viên cảnh sát chìa một tờ giấy cắt hình trái tim với dòng chữ "Bố ơi con yêu bố" khi các nhân viên cảnh sát và lính cứu hỏa cảm ơn các nhân viên y tế tại Bệnh viện Beth Israel Deaconess Milton, bang Massachusetts (Mỹ) hôm 28.4 Reuters

Khoảng 30% các trường hợp xảy ra ở bang New York, tâm chấn của vụ dịch ở nước này, tiếp theo là các bang New Jersey, Massachusetts, California và Pennsylvania. Kể từ ca tử vong đầu tiên được ghi nhận vào ngày 29.2, đến nay ít nhất 58.351 người chết vì virus tại Mỹ tính đến sáng 29.4, tăng hơn 2.000 so với ngày hôm trước.

Vụ dịch có thể cướp đi hơn 74.000 sinh mạng ở Mỹ vào ngày 4.8, so với dự báo ngày 22.4 là hơn 67.600, theo mô hình dự đoán của Đại học Washington thường được các quan chức Nhà Trắng trích dẫn.

Khi một số tiểu bang Mỹ bắt đầu tái mở cửa nền kinh tế , hầu hết người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng trở lại cuộc sống như bình thường, ít nhất là khi nói đến chương trình giải trí trực tiếp. Một cuộc thăm dò của Reuters hôm 28.4 cho thấy, ít hơn một nửa người Mỹ có kế hoạch quay trở lại các sự kiện thể thao, buổi hòa nhạc, rạp chiếu phim và công viên giải trí cho đến khi có vắc-xin.

Một biển hiệu với dòng chữ "Không có vắc-xin" được cắm tại Grasmere (Anh) hôm 28.4 Reuters

Trong hôm 28.4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết tỷ lệ tử vong và nhiễm trùng ở nước này vẫn chưa đủ thấp để thực hiện dự tính mở lại các trường học và Vương quốc Anh hiện đang giữ virus “ở khoảng cách an toàn”.

Tình hình ở Anh đang tạo ra mối nguy sẽ có đỉnh dịch thứ hai nếu giãn cách xã hội và các biện pháp khác được thiết kế để hạn chế sự lây lan virus không được tuân thủ. Ông Hancock cũng nói rằng Vương quốc Anh là một trong những quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua tìm thuốc đặc trị, có thể chống lại các triệu chứng của virus, và một giai đoạn thử nghiệm lâm sàng mới liên quan đến phương pháp điều trị có thể đã bắt đầu vào 28.4.

Người dân được xét nghiệm Covid-19 tại một trung tâm trong bãi đậu xe SSE Arena ở Belfast (Bắc Ireland) hôm 28.4 Reuters

Hiện tại, số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại Anh đã lên đến 162.350, với số ca tử vong đã vượt qua mốc 21.000 (21.745) nhưng chỉ có 813 bệnh nhân bình phục.

Tại Ý, Cơ quan Bảo vệ Dân sự nước này cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 đã tăng thêm 382 người trong hôm 28.4, so với 333 người trong ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong lên thành 27.359.

Trong khi đó, tổng số các trường hợp dương tính được xác nhận chính thức, bao gồm những người đã chết và hồi phục, lên tới 201.505, cao thứ ba toàn cầu sau Mỹ và Tây Ban Nha; với số ca nhiễm mới hằng ngày tăng thêm 2.091 trong 24 giờ trước đó, cao hơn mức 1.739 được ghi nhận hôm 27.4. Cơ quan này cho biết 1,275 triệu người đã được xét nghiệm virus chỉ trong hôm 28.4, so với con số 1,237 triệu ngày hôm trước, trong tổng số khoảng 60 triệu người.

Một người vợ cắt tóc cho chồng tại nhà khi các hiệu làm tóc tại thị trấn Cisternino (Ý) vẫn đóng cửa vì dịch Covid-19 Reuters

Tại khu vực Đông Nam Á, hôm 28.4, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto thông báo nước này ghi nhận thêm 8 người chết và 415 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt là 773 và 9.511 ca. Indonesia hiện là quốc gia có số ca Covid-19 tử vong cao nhất ở Đông Nam Á. Dữ liệu từ 16 trong số 34 tỉnh của Indonesia cho thấy có 2.212 người chết trong lúc được theo dõi vì có các triệu chứng của bệnh Covid-19 , nhưng không bị liệt vào diện chết vì bệnh này.

Hai người đàn ông mang khẩu trang trò chuyện với nhau, ở giữa là một hàng rào tạm thời ngăn cách vì lệnh phong tỏa tại Philippines hôm 24.4 Reuters

Một số chuyên gia y tế cho rằng con số trên cho thấy số ca Covid-19 tử vong trên khắp cả nước Indonesia có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức. Số liệu này được Reuters phân tích từ dữ liệu các cơ quan cấp tỉnh thu thập mỗi ngày hoặc mỗi tuần từ báo cáo của các cơ sở y tế và viên chức giám sát việc mai táng

Đứng sau Indonesia về số ca Covid-19 tử vong là Philippines. Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 19 người chết và 181 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 530 và 7.958 ca, theo Reuters.

Một người dân được lấy mẫu bệnh phẩm từ mũi để xét nghiệm Covid-19 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) hôm 28.4 Reuters

Trong khi đó, đứng đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm Covid-19 là Singapore . Bộ Y tế Singapore hôm 28.4 ghi nhận 528 ca nhiễm, đánh dấu số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày thấp nhất trong gần 2 tuần qua và nâng tổng số ca nhiễm lên 14.951. Tính đến hôm nay, số ca Covid-19 tử vong ở Singapore là 14.