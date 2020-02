Trên mạng xã hội xuất nhiều bài viết giả mạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với nội dung các loại thực phẩm như tỏi, dầu mè hay vitamin C có thể giúp diệt được mầm mống vi rút corona. Mới đây, WHO đã lên tiếng khẳng định những bài viết trên là sai sự thật.