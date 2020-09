Nhờ đâu Singapore có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp nhất thế giới?

Thứ nhất: Singapore đã rất thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus thông qua việc phát hiện sớm bằng cách xét nghiệm và tích cực truy vết lây nhiễm. Điều này đã giành được lời khen ngợi từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên, rất khó để so sánh xuyên biên giới. Singapore tuân thủ nghiêm ngặt định nghĩa của WHO trong việc phân loại tử vong do Covid-19. Vì vậy, nước này không tính các trường hợp tử vong không do viêm phổi như các bệnh nhân tử vong do các vấn đề về máu hoặc tim. Bộ Y tế nước này cho biết cách tiếp cận của họ phù hợp với thông lệ quốc tế.