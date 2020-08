Nữ thủ tướng phản bác Tổng thống Trump: không thể so 9 ca ở New Zealand với hàng vạn ca ở Mỹ

"Rõ ràng là tôi không nghĩ có thể có so sánh nào giữa ổ dịch hiện tại ở New Zealand và hàng chục ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ được", thủ tướng Jacinda Ardern nói.

Các bình luận của ông Trump khiến New Zealand khó chịu.

Trong ngày 18.8, New Zealand chỉ ghi nhận 13 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên gần 1.300 ca kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm Covid-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Reuters

Thủ tướng Ardern không nghĩ rằng mọi người sẽ bị đánh lừa bởi các bình luận của ông Trump.

"Nhìn xem, tôi nghĩ với bất cứ ai theo dõi tình hình dịch và sự lây lan của nó toàn cầu sẽ khá dễ để nhận ra là 9 ca mỗi ngày của New Zealand chẳng thể so được với hàng chục ngàn ca của Mỹ. Thực tế là không thể so sánh với phần lớn các nước trên thế giới. Tôi không lo rằng việc mọi người sẽ hiểu sai về tình hình nước mình", theo bà Ardern.